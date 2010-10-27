У ГПУ не вірять «казкам» про те, що Данилишин сам прийшов здаватися

У Генеральній прокуратурі України наполягають, що екс-міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН був затриманий у лікувальній установі, а не в посольстві України в Чехії.

Про це в коментарі УНІАН заявив заступник генерального прокурора Віктор ЗАНФІРОВ.

“Його затримали в лікувальній установі, а ні в якому посольстві. І не треба вигадувати казки”, - сказав ЗАМФІРОВ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генпрокуратури, екс-міністр економіки України, академік Б.ДАНИЛИШИН був затриманий 18 жовтня в Чехії при зверненні за допомогою до лікувальної установи.

Тим часом адвокат колишнього міністра економіки України Степан УКРАЇНЕЦЬ заявив у коментарі УНІАН, що Б.ДАНИЛИШИН сам вирішив зустрітися з українськими слідчими і добровільно прийшов на цю зустріч у посольство України в Чехії у супроводі адвокатів.

Адвокат підкреслив, що затримання Б.ДАНИЛИШИНА відбулося прямо на території посольства.

За інформацією МВС України, Б.ДАНИЛИШИН “звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 "зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу України”.

Генеральна прокуратура України розпочала процедуру екстрадиції Б.ДАНИЛИШИНА.