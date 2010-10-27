Затримано підозрюваного, який обстріляв офіс Партії регіонів

В Одесі співробітники міліції затримали підозрюваного в обстрілі офісу обласної організації Партії регіонів, який був здійснений в ніч на 20 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні керівництва силових структур області повідомив начальник облуправління міліції Михайло ЯЦКОВ.

«За фактом обстрілу офісу Партії регіонів на вулиці Канатній, будинок № 1 затриманий громадянин. Порушено кримінальну справу за ознаками ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Зараз підозрюваний дає свідчення. Однак подробиці поки що розкрити не можу - йде слідство», - сказав М.ЯЦКОВ.

Він додав, що «днями» міліція передасть справу до суду.

Нагадаємо, офіс Партії регіонів був обстріляний у ніч на 20 вересня. Вранці сторож будівлі виявив сліди пострілів по вікнах на другому поверсі. Гільз на місці події не було виявлено, були вилучені фрагменти куль і осколки розбитого скла.

«Фахівці вважають, що стріляли вночі по будівлі з дрібнокаліберного револьвера з барабаном або гвинтівки типу ТОС-17, оскільки гільз на місці події виявлено не було. Експертиза змогла встановити тільки калібр зброї - 5,6 мм», - повідомив керівник ЦГЗ облУВС Віктор МІРОШНИЧЕНКО.