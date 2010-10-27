Студенти-соціологи одержать практику на екзит-полі в Херсоні

Соціологи Херсонського державного університету 31 жовтня проведуть екзит-пол «Місцеві вибори 2010».

Як повідомила сьогодні на прес-конференції в Херсоні завідуюча кафедри соціальної роботи Інституту соціології, психології та історії ХДУ Тетяна КОРШУН, таким чином кафедра планує перевірити рівень готовності до соціологічних досліджень студентів факультету.

«Ми не маємо замовника на проведення цього екзит-полу. Кафедра соціології таким чином планує перевірити знання своїх студентів. До того ж студенти в такий спосіб бажають набути досвіду роботи», - повідомила Т.КОРШУН.

Зокрема, планується впродовж дня голосування опитати 10 тис. виборців на 42 дільницях. На думку організаторів екзот-полу, в результаті опитування похибка становитиме не більше 1%.

Для ефективності і об’єктивності проведення екзит-полу інтерв’юери пройдуть необхідні підготовчі курси. Також впродовж дня голосування буде забезпечений контроль за їхньою роботою.

Студенти кафедри соціології ХДУ візьмуть участь в екзит-полі добровільно.

Результати екзит-полу будуть оголошені 31 жовтня о 23 годині.