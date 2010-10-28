Тігіпко пропонує прийняти закон про внутрішню торгівлю

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО пропонує прийняти закон України «Про внутрішню торгівлю», де прописати права продавців і керівництво ринків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО сказав сьогодні на прес-конференції в Кременчуці (Полтавська обл.).

За його словами, сьогодні продавці на ринках не мають прав, а тільки платять за місце величезні суми від 1 200 грн. до 6 тис. дол.

С.ТІГІПКО зазначив, що даний законопроект розробляється фахівцями в Одесі.

«У ньому мають бути жорстко обумовлені права та обов`язки продавців і керівництва ринків. Там має бути прописано все - від ціни послуги, яка надається дирекцією ринку продавцям, до прозорості володіння ринками», - сказав С.ТІГІПКО.

Інакше він пообіцяв закрити ринки, які порушуватимуть запропонований закон.