Посольство США шукає, кому дати 10 тисяч доларів

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні оголошує конкурс пропозицій на отримання гранту від Американського посольського фонду зі збереження культурної спадщини.

Як повідомили УНІАН у відділі преси, освіти і культури Посольство США в Україні, мінімальний розмір гранту становить 10 тисяч американських доларів.

Американський посольський фонд зі збереження культурної спадщини було створено у 2001 році. Метою Фонду є допомога іншим країнам у збереженні пам’яток культури. За роки своєї діяльності Фонд підтримав понад 640 проектів із понад 100 країн світу. В посольстві зазначили, що охорона світових культурних здобутків є невід’ємною складовою американської дипломатії. Програма підтримує проекти, які мають на меті збереження історичних об’єктів, музейних та архівних колекцій і традиційних форм народної творчості.

В посольстві нагадали, що в цьому році Дім-музей А.П. Чехова в Ялті отримав грант на реставрацію предметів інтер’єру XIX століття.

Пропозиції на 2011 рік приймаються по 30 листопада 2010 року.

Інформація про умови конкурсу, зразки заявки та бюджету представлені на інтернет-сторінці Посольства США в Україні.