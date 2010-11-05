УБОЗ накрив підпільний горілчаний завод

Більш як 100 тисяч пляшок фальсифікованої горілки та понад 100 тонн низькоякісного спирту виявили співробітники черкаського УБОЗ на підпільному горілчаному заводі в місті Олександрія Кіровоградської області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник УМВС в Черкаській області Валерій ДЕРНОВИЙ.

За його словами, під час перевірки оперативної інформації про те, що на території Черкаської області збувається горілка підпільного виготовлення, працівники УБОЗ провели ряд обшуків на територіях різних підприємств. Розслідування привело правоохоронців до сусідньої Кіровоградської області. Прибувши на місце оперативники зіткнулися з проблемою - приватна охорона відмовилась пропустити правоохоронців на територію заводу, проте завдяки бійцям спецпідрозділу «Беркут» опір було подолано.

Потрапивши до одного з цехів підприємства працівники міліції виявили понад 100 тис. пляшок готового до продажу підакцизного товару. Також було виявлено понад 100 тонн низькоякісного спирту, на який у власників заводу документів також не знайшлося. Крім того, акцизні марки, які клеїлися на пляшки були підробленими.

Під час експертизи було встановлено, що даний алкогольний напій є шкідливим для здоров’я людини. Фальсифікована горілка збувалась на території Черкаської області по ціні близько 12 гривень за пляшку. Тільки на території Черкащини правоохоронці виявили велику партію фальсифікованого спиртного - понад 10 тисяч пляшок. За підрахунками експертів, щомісяця діями даного підприємства державі завдавалось збитків на суму понад 10 млн. гривень.

На даний час Управлінням по боротьбі з організованою злочинністю в Черкаській області порушено кримінальну справу за ст. 204 КК України.