Штраф до 1360 грн: трагедії на залізничному переїзді уникли дивом

У місті Стаханів Луганської області працівники Державтоінспекції запобігли зіткненню локомотива з автотранспортом на залізничному переїзді.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, 4 листопада о 06.40 інспектори ДПС побачили маневровий тепловоз, який рухався до переїзду з боку промзони. Однак не дивлячись на наближення тепловозу, на переїзді не спрацювала ані звукова, ані світлова сигналізація, у відкритому положенні залишалися шлагбауми, через це на переїзді тривав рух транспорту. "Зорієнтувавшись у ситуації, працівники ДПС ДАІ зупинили автотранспорт та не допустили його виїзд на залізничний переїзд", - наголосили у ДЗГ.

Під час з’ясування причин надзвичайної ситуації чергова переїзду пояснила, що вона побачила локомотив, коли він уже рухався по залізничному переїзду. За її словами, черговий по станції не попередив її про виїзд локомотива в телефонному режимі. У свою чергу водій локомотива також не повинен був перетинати залізничний переїзд без дозвільного сигналу чергової по переїзду - піднятого вгору прапорця жовтого кольору.

Стосовно чергової по переїзду працівники ДАІ склали адміністративний протокол за невжиття заходів щодо своєчасної заборони, або обмеження руху при виникненні умов, які загрожують безпеці руху, що передбачає штраф у розмірі від 1020 до 1360 грн.

Наразі матеріали про цю надзвичайну подію направлено до транспортної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, вранці 12 жовтня в Марганці Дніпропетровської області на залізничному переїзді автобус "Еталон" зіткнувся з локомотивом. Згідно з попередніми даними, автобус виїхав на заборонений сигнал світлофора. Жертвами ДТП стали 45 осіб.