На Харківщині під час пожежі на фермі загинуло понад 200 свиней

О 01 год. 50 хв. 7 листопада у с. Бахтін Борівського району Харківської області у свинарнику на території фермерського господарства виникла пожежа, внаслідок якої загинуло близько 215 свиней молодняку до 6 місяців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вогнем знищено покрівлю будівлі на площі 1500 кв. м. О 03 год. 50 хв. підрозділами Державної пожежної охорони МНС пожежу ліквідовано.