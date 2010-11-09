Засідання Віденського економічного форуму відбудеться в Україні
08:00, 09 листопада 2010Суспільство
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У квітні 2011 року
Виїзне засідання Віденського економічного форуму відбудеться в Україні в квітні 2011 року.
Як передає кореспондент УНІАН, таку домовленість було досягнуто сьогодні під час VII Віденського економічного форуму, на якому присутній прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, а також федеральний канцлер Австрійської Республіки Варнер ФАЙМАНН і голова правління Raiffeisen International Герберт СТЕПІЧ.
Як повідомляв УНІАН, в нинішньому форумі у Відні брали участь більш як 500 представників з 44 країн.
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