Виїзне засідання Віденського економічного форуму відбудеться в Україні в квітні 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку домовленість було досягнуто сьогодні під час VII Віденського економічного форуму, на якому присутній прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, а також федеральний канцлер Австрійської Республіки Варнер ФАЙМАНН і голова правління Raiffeisen International Герберт СТЕПІЧ.

Як повідомляв УНІАН, в нинішньому форумі у Відні брали участь більш як 500 представників з 44 країн.