У Херсоні затримали хлопця, який згвалтував 10-річну дівчинку

У Херсоні затримано 17-річного хлопця, який згвалтував і пограбував 10-річну дівчинку.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВСУ в Херсонській області, злочин стався 4 листопада близько 16.00 у передмісті Херсона.

17-річний хлопець згвалтував школярку, забрав у неї мобільний телефон і гроші, після чого втік.

Батьки дівчинки викликали міліцію та “швидку”. Правоохоронці оглянули місце злочину, знайшли порожні пляшки від пива. Дівчинка згадала, що від зловмисника тхнуло алкоголем і описала його прикмети. Завдяки тому, що батьки одразу звернулися до міліції, хлопця знайшли через декілька годин.

Під час допиту правоохоронці встановили, що через деякі відхилення у розвитку хлопець навчається у спеціалізованій школі. Він, серед іншого, заявив, що він не жалкує про скоєне.

Дівчинка перебуває у лікарні.

За даним фактом порушено кримінальні справи за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування) та ч. 2 ст. 186 (грабіж).