У Києво-Могилянській академії знайшли бомбу, підозрюють, що не одну

Сьогодні, 9 листопада, близько 14:30 на території Києво-Могилянської академії був виявлений снаряд часів Великої Вітчизняної війни. Як передає з місця події кореспондент «КП», до вузу прибула міліція, бійці МНС, а також сапери.

Територія учбового закладу оточена.

Можливо, що на території вузу знаходиться цілий склад боєприпасів.

Сапери встановили, що це артилерійський снаряд 45-го калібру.

На небезпечну знахідку наткнулися робочі, які міняли труби теплопостачання у внутрішньому дворі академії.

Наразі територія учбового закладу оточена. Проте заняття у вузі не відмінялися, рішення про евакуацію не ухвалювалося.