У Києво-Могилянській академії знайшли бомбу, підозрюють, що не одну
17:16, 09 листопада 2010Суспільство
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Але студентів евакуювати не стали
Сьогодні, 9 листопада, близько 14:30 на території Києво-Могилянської академії був виявлений снаряд часів Великої Вітчизняної війни. Як передає з місця події кореспондент «КП», до вузу прибула міліція, бійці МНС, а також сапери.
Територія учбового закладу оточена.
Можливо, що на території вузу знаходиться цілий склад боєприпасів.
Сапери встановили, що це артилерійський снаряд 45-го калібру.
На небезпечну знахідку наткнулися робочі, які міняли труби теплопостачання у внутрішньому дворі академії.
Наразі територія учбового закладу оточена. Проте заняття у вузі не відмінялися, рішення про евакуацію не ухвалювалося.
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