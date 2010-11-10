Голова МОЗ вимагає звільнити винних в отруєнні 75 курсантів

Міністр охорони здоров’я Зіновій МИТНИК направить подання до Міністерства оборони на звільнення винних в отруєнні курсантів у Харкові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, про це міністр заявив сьогодні на колегії Державної санітарно-епідеміологічної служби України, де розглядалася проблема спалаху гострої кишкової інфекції в Харківському університеті Повітряних сил Збройних сил України, жертвою якої стали 75 курсантів.

Головний державний санітарний лікар Сергій РИЖЕНКО поінформував, що стан хворих середнього та легкого ступеня тяжкості. За попередніми даними, причиною спалаху стало вживання їжі сумнівної якості в курсантській їдальні. Наразі на місці проводиться бактеріологічне обстеження.

“Я особисто виїжджав на місце. Оглянув абсолютно всіх постраждалих, перевірив адекватність призначень. Перевірив дотримання санітарного законодавства у їдальні. Недоліків багато – не працює технологічне обладнання в повному обсязі, не дотримуються умови зберігання харчових продуктів», - наголосив С.РИЖЕНКО, додавши, що на сьогодні доручено Міністерству оборони закрити їдальню та організувати харчування курсантів в іншому місці.

Як повідомив Головний державний санітарний лікар, серед постраждалих 60 перебувають в ізоляторі, 15 - в інфекційній лікарні. «Сьогодні в системі Збройних сил України щодо харчування є багато недоліків. Я думаю що саме така ситуація спричинила виникнення інфекційних захворювань», - зробив висновки С.РИЖЕНКО.

За підписом глави МОЗ до Міністерства оборони України, а саме до міністра Михайла ЄЖЕЛЯ, найближчим часом буде направлено подання на звільнення головного санітарного лікаря Міноборони з посади, а також на звільнення безпосередньо лікарів, які через халатне ставлення допустили подібну ситуацію, підкреслюється в повідомленні.