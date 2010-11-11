Зросла кількість госпіталізованих вихованців інтернату

Кількість вихованців запорізького інтернату №3, звідки з 8 по 9 листопада "Швидка" доставила до лікарні 18 дітей, за останню добу збільшилася ще на 3 особи. На сьогодні госпіталізовано 21 дитину, ще 10 проходять лікування в ізоляторі учбового закладу. Причина появи у дітей високої температури, кашлю, нежиті й інших симптомів, на підставі яких спочатку був поставлений діагноз ГРВІ, поки що однозначно не встановлена.

За словами головного інфекціоніста запорізького міськуправління охорони здоров`я Ольги ГОСТИЩЕВОЇ, "пневмонії ні в кого не виявлено".

Водночас, за її словами, "стан здоров`я вихованців школи-інтернату оцінюється як середньої тяжкості".

"У половини госпіталізованих дітей ще тримається температура, що не перевищує 38 градусів. Також є катаральні явища у вигляді кашлю і нежиті", - повідомила О.ГОСТИЩЕВА.

У Запорізькій санепідемстанції, яка проводить розслідування обставин і причин виникнення спалаху захворювання в інтернаті, вважають, що природа його - вірусна, швидше за все, грип.