22-річна українка потрапила до лікарні після нападу в Мілані

У Мілані невідомий напав на молоду українку, дівчина перебуває у тяжкому стані в лікарні, де їй була проведена складна нейрохірургічна операція.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ, інцидент стався вчора вдень на південно-східній околиці Мілана. Невідомий напав на вулиці на 22-річну дівчину, відібрав у неї гаманець і мобільний телефон і зник з місця злочину. За свідченнями очевидців, може йтися про африканського іммігранта. Під час нападу дівчина впала і, судячи з усього, сильно вдарилася головою о мостову. Її негайно доставили до однієї з міланських лікарень, де зробили термінову операцію у відділенні нейрохірургії.

Лікарі оцінюють стан дівчини як досить тяжкий.