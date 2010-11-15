Курс долара на міжбанку

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9455/7,9540 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту знизилися – 0,2570/74, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,8350/10,8490. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,3634/36 (п`ятниця — 1,3619/21).

У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH– 7,9200/7,9450.