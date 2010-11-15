Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив трьох заступників міністра аграрної політики України

Тексти відповідних указів розміщено на сайті глави держави.

Зокрема, звільнено заступників міністра Анатолія СКОРЧЕНКА, Євгенія ЛАВРОВА. Також звільнено Івана ДЕМЧАКА згідно з поданою ним заявою.

Крім того, Президент звільнив Олега РУМЕЖАКА з посади заступника голови Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду та Наталію МЄЗЄНЦЕВУ - з посади першого заступника голови Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації.