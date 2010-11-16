Янукович доручив Азарову розібратися, що вийшло із сірниками

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ вжити заходів з недопущення погіршення фінансово-економічного стану вітчизняних товаровиробників.

Відповідне доручення розміщено на офіційному сайті глави держави.

З цією метою керівник уряду має до 1 грудня 2010 року проаналізувати вжиті заходи щодо захисту інтересів національних товаровиробників на зовнішніх ринках, недопущення дискримінації українського експорту, необгрунтованого застосування до нього антидемпінгових заходів, а також стосовно розширення присутності українських товарів на найбільш вагомих ринках збуту. За результатами аналізу має бути підготовлено план дій уряду щодо врегулювання цих питань.

Також В.ЯНУКОВИЧ доручив забезпечити щомісячний моніторинг впливу лібералізації застосованих спеціальних заходів щодо імпорту в Україну сірників незалежно від країни походження, їх експорту та, в разі необхідності, внести пропозиції про захист інтересів національних товаровиробників у порядку, визначеному Законом України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну".