Вогнем знищено частину ринку ”Таврія”

У центрі Сімферополя вщент вигоріла частина ринку "Таврія".

Як повідомляє «5 канал», вогонь знищив торгові точки на площі майже 1300 квадратних метрів. Близько 200 підприємців зазнали значних збитків - шкоду вони оцінюють у суму 10 мільйонів доларів. За словами очевидців, займання сталося о 4.30. Попередня причина пожежі - коротке замикання. Правоохоронці не виключають можливості підпалу.