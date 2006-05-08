Вогнем знищено частину ринку ”Таврія”
16:25, 08 травня 2006Суспільство
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Причина: коротке замикання чи підпал
У центрі Сімферополя вщент вигоріла частина ринку "Таврія".
Як повідомляє «5 канал», вогонь знищив торгові точки на площі майже 1300 квадратних метрів. Близько 200 підприємців зазнали значних збитків - шкоду вони оцінюють у суму 10 мільйонів доларів. За словами очевидців, займання сталося о 4.30. Попередня причина пожежі - коротке замикання. Правоохоронці не виключають можливості підпалу.
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