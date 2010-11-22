Черговий відкрив шлагбаум, не помітивши наближення поїзду

На Вінниччині на переїзді, де сьогодні потяг «Харків – Івано-Франківськ» зіткнувся із вантажівкою КамАЗ, унаслідок чого загинув водій КамАЗу, регулювання руху здійснювалося в ручному режимі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС України у Вінницькій області.

Як з`ясувалося на місці події, на залізничній колії в районі переїзду проводилися ремонтні роботи, тому регулювання руху автотранспорту через переїзд здійснювалося в ручному режимі.

За попередніми даними МНС, черговий по переїзду відкрив шлагбауми, щоб пропустити автомобіль, не пересвідчившись, чи не проходить у цей час потяг.

Рух залізничного транспорту внаслідок аварії припинявся на дві години.

На місці пригоди працювала мобільно-оперативна група ГУ МНС України у Вінницькій області.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 13:00 у Козятинському районі Вінницької області сталося зіткнення КамАЗу і пасажирського потягу «Харків – Івано-Франківськ».

ДПТ сталося на переїзді «Кордишівка-Голендри».

КамАЗ виїхав на залізничне полотно. Не встигнувши перетнути колію, вантажний автомобіль був протаранений локомотивом пасажирського потягу.