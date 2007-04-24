”Обприскування” депутата Ковзеля сльозогінним газом ГПУ вважає хуліганством

Прокуратура Голосіївського району Києва порушила кримінальну справу за фактом вчинення хуліганства щодо народного депутата України Миколи КОВЗЕЛЯ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Справу було порушено за результатами перевірки обставин інциденту, який стався 20 квітня 2007 року приблизно о 8-й годині на перехресті вулиць Саксаганського та Антоновича в Києві під час проведення масових заходів біля будівлі Конституційного Суду України.

Як йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури, кримінальну справу порушено за фактом вчинення хуліганства щодо народного депутата М.КОВЗЕЛЯ із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень - балончика із сльозогінним газом, та за фактом вчинення хуліганства щодо військовослужбовців внутрішніх військ МВС України за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1 та 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Розслідування справи доручено прокуратурі Голосіївського району міста Києва.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня депутат від БЮТ М.КОВЗЕЛЬ заявив, що представники міліції застосували проти учасників пікету, серед яких були й народні депутати, фізичну силу, а також пирснули йому в обличчя невідомою хімічною речовиною з газового балончика.

У свою чергу Департамент зв’язків з громадськістю МВС України з приводу вище зазначеного інциденту біля КС заявив, що народний депутат М.КОВЗЕЛЬ зірвав погони з форми трьох військовослужбовців внутрішніх військ, а їхні головні убори кинув на землю.