Вартість житла на вторинному ринку Києва знизилась удвічі

Середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку Києва за 2 роки (з листопада 2008 по листопад 2010 р.) знизилася на 49,7% – з 3 596 дол. до 1 810 дол. за кв.м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1397 дол./кв. м (у 2008 році - 2 816 дол./кв.м), найдорожчим, – Печерський, де середня ціна продажу склала 2875 дол./кв. м (у 2008 році - 5 527 дол./кв.м.).

За даними компанії, за два роки зниження вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Дніпровському районі – на 50% – до 1514 дол., Дарницькому – на 50,4% - до 1397 дол., Деснянському – на 47,8% - до 1437 дол./кв. м, Оболонському – на 48,5% - до 1844 дол., Шевченківському – на 48,4% - до 2342 дол./кв. м, Подільському - на 52,2% – до 1656 дол., Голосіївському – на 52% – до 1792 дол., Печерському – на 47% – до 2875 дол./кв. м, Солом’янському – на 50,3% – до 1617 дол., Святошинському – на 51% – до 1499 дол.

У компанії зазначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.