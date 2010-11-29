Рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії метро відновили
17:29, 29 листопада 2010Суспільство
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Стався інцидент
Рух потягів на Святошинсько-Броварській лінії Київського метрополітену відновлено.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичного управління МНС України.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Святошинсько-Броварській лінії метро під час руху потяга сталося роз’єднання двох вагонів. Інцидент стався о 15.44 на перегоні між станціями «Лівобережна» і «Гідропарк». Рух потягів було припинено.
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