Рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії метро відновили

17:29, 29 листопада 2010
Суспільство
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Стався інцидент

Рух потягів на Святошинсько-Броварській лінії Київського метрополітену відновлено.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичного управління МНС України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Святошинсько-Броварській лінії метро під час руху потяга сталося роз’єднання двох вагонів. Інцидент стався о 15.44 на перегоні між станціями «Лівобережна» і «Гідропарк». Рух потягів було припинено.

 

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