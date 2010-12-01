Вартість оренди квартир у Києві (по районах)

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві у листопаді ц.р. зросла на 0,41% (2 дол.) - до 521 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 3 дол. - до 535 дол., 2-кімнатних - на 6 дол., до 712 дол, 3-кімнатних - на 7 дол. , до 859 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир стабілізувалася на рівні 409 дол., 2-кімнатних - знизилася на 1 дол., до 693 дол., 3-кімнатних - стабілізувалася на рівні 821 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 дол. - до 327 дол., 2-кімнатних - стабілізувалася на рівні 432 дол., 3-кімнатних - зросла на 1 дол., до 644 дол.

У Солом`янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол., до 338 дол., 2-кімнатних - на 1 дол., до 448 дол., 3-кімнатних - на 1 дол., до 611 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол., до 314 дол., 2-кімнатних - на 1 дол., до 419 дол., 3-кімнатних - на 2 дол., до 535 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 дол. - до 332 дол., 2-кімнатних - на 2 дол., до 451 дол., 3-кімнатних - на 1 дол., до 545 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 дол. - до 395 дол., 2-кімнатних - зросла на 3 дол., до 514 дол., 3-кімнатних - зросла на 8 дол., до 651 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир стабілізувалася на рівні 304 дол., 2-кімнатних - зросла на 1 дол., до 425 дол., 3-кімнатних - зросла на 2 дол., до 533 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 дол. - до 315 дол., 2-кімнатних - на 3 дол., до 448 дол., 3-кімнатних - на 5 дол. - до 566 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол. - до 304 дол., 2-кімнатних - на 3 дол., до 417 дол., 3-кімнатних - на 4 дол., до 545 дол.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві у жовтні ц.р. знизилася на 1,03% (5 доларів) - до 518 дол. за квартиру на місяць; у січні-вересні зросла на 19,68% (86 дол) - до 524 дол. за квартиру на місяць.