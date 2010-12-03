У Донецькій міськраді створено дві фракції :)

У Донецькій міській раді поки створено дві депутатські фракції - Партії регіонів і «Сильної України».

Про це повідомив сьогодні на другому пленарному засіданні першої сесії міської ради VI скликання Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

За його словами, до депутатської фракції Партії регіонів увійшли 85 депутатів, до фракції «Сильна Україна» - два депутати, комуністи ж поки фракцію не утворили.

Мер пояснив, що секретар Донецького міськкому Компартії перебуває у відпустці, тому, «напевно, тільки через це» не була сформована депутатська фракція КПУ в Донецькій міськраді. «Це відбудеться найближчим часом - це просто формальність», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО з приводу створення фракції комуністів у міському депутатському корпусі.

Крім того, на сьогоднішньому пленарному засіданні першої сесії міської ради було затверджено 12 депутатських комісій, в яких депутати були розподілені відносно рівномірно, зазначив мер.

«Ми всіх (депутатів) задовольнили й переконали в тому, що важливі всі 12 комісій, які затвердила і утворила міськрада. І у нас у всіх комісіях, за винятком земельної комісії й комісії з планування міських територій, де на 2 людини більше, в середньому по 8 осіб», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, всього з 90 депутатів нового складу Донецької міської ради, Партію регіонів представляють 85 осіб, партію «Сильна Україна» - 2 особи і Комуністична партія України – 3 особи.