На Донбасі фізично ліквідовано 300 "копанок"

Правоохоронними органами Донецької області з початку поточного 2010 року фізично ліквідовано понад 300 «копанок» з незаконним видобуванням вугілля і припинена діяльність 16 кар`єрів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної прокуратури. У повідомленні наголошується, що загалом у поточному році правоохоронними органами Донецької області за фактами незаконного видобування вугілля було порушено 108 кримінальних справ.

Як показали прокурорські перевірки, державний контроль з боку правоохоронних, контролюючих органів і органів місцевого самоврядування не повною мірою відповідає вимогам ситуації, що склалася. У зв`язку з цим, у липні 2010 року для протидії несанкціонованому видобуванню корисних копалин у прокуратурі області була створена робоча група. І тільки у липні - листопаді поточного 2010 року в ході робочих виїздів групи виявлено майже 80 «копанок» і 17 кар`єрів, у яких здійснювалося незаконне видобування кам`яного вугілля, було конфісковано 7 тис. тонн вугілля, 27 одиниць шахтного устаткування, порушено 28 кримінальних справ.

У прес-службі прокуратури підкреслили, що проблема незаконного видобування корисних копалин, як і раніше, залишається актуальною для області. Особливо небезпечним для навколишнього середовища є видобування відкритим кар`єрним способом, тому що воне призводить не лише до виснаження запасів природних ресурсів, але й до порушення цілісності родючого шару грунту, забруднення навколишнього середовища. За даними Головного управління Держкомзему, в Донецькій області на даний час загальна площа пошкоджених унаслідок несанкціонованого видобування кам`яного вугілля земель становить приблизно 80 гектарів.