У Києві виставлять роботи Врубеля, Пікассо та Шагала

10 грудня в Києві, у музеї "Духовні скарби України" (вул. Десятинна, 12) відкривається передаукціонна виставка творів живопису та іконопису - роботи видатних українських, російських і західноєвропейських класиків, а також українські та російські ікони ХVIII – XIX ст.

Про це УНІАН повідомила співвласник аукціонного дому «Корнерс» Ольга САГАЙДАК.

Знаковим лотом аукціону «Корнерс», який відбудеться 18 грудня, стане морський пейзаж Михайла Врубеля – картина «Берег моря». Експерти зазначають, що, можливо, вона з групи етюдів, виконаних М.Врубелем з натури під час подорожі 1894 року з Генуї до Константинополя.

Безсумнівним топ-лотом є графічний твір з релігійної серії Марка Шагала - одного з найвідоміших представників світового художнього авангарду XX століття. Графічний «Диптих» з дарчим написом М.Шагала виконаний у 1950 і відноситься до періоду, коли майстер активно працював над ілюстраціями до Біблії, які були видані в 1956 і 1960 роках у Парижі.

Уперше на українських торгах прозвучить ім’я відомої на світових аукціонах художниці російського зарубіжжя Ольги Сахарової, дружини живописця Отто Лойда – племінника Оскара Уайльда. Монументальне полотно «Мисливці» виступає рідкісним взірцем її ранніх робіт, періоду захоплення творчістю славетного засновника примітивізму Анрі Руссо. Полотно у стилі «ар-деко» можна назвати прикрасою аукціонної колекції.

Серед лотів, що презентують "золоте століття" російського живопису, заслуговують на увагу поетичний пейзаж Івана Похітонова та програмний твір основоположника традицій російського реалістичного пейзажу передвижника Михайла Клодта. Унікальність картини М.Клодта «На оранці» (1871) полягає у тому, що вона є більш раннім варіантом знаменитого монументального полотна «На оранці» (1872), що займає центральне місце в творчості художника та прикрашає експозицію Державної Третьяковської галереї.

Живопис першої половини XX століття буде представлений гучними іменами Петра Кончаловського, Олексія Грищенка, Олександра Яковлєва та роботами метрів світового художнього авангарду – Пабло Пікассо та Давида Бурлюка.

Українська класика презентована творами Олексія Шовкуненка, Миколи Глущенка, Сергія Шишка, Івана Труша, Йосипа Бокшая, Адальберта Ерделі, Петра Столяренка, Федора Захарова, Валентини Цвєткової та інших.

Передаукціонна виставка працюватиме з 10 по 17 грудня з 10.00 до 19.00. Вхід вільний.