«Благодійнику», який гвалтував неповнолітніх, дали 7 років

Колишнього президента культурно-просвітницького молодіжного благодійного центру «Торнадо» засуджено до 7 років позбавлення волі за злочини проти статевої недоторканості щодо неповнолітніх.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, під час досудового слідства прокуратура Жовківського району повністю довела вину засудженого у тому, що він запрошував до свого помешкання учнів однієї зі шкіл-інтернату Львівської області, розбещував і гвалтував неповнолітніх, при цьому демонструючи порнографічну відеопродукцію, а також ту, що пропагує культ насильства і жорстокості.

Місцевий суд, розглянувши представлені прокуратурою докази, визнав колишнього президента благодійного центру винним у вчиненні інкрімінованих йому органом досудового слідства злочинів, передбачених ч.3 ст.153, ч.2 ст.156, ч.2 ст.301 та ч.2 ст.300 Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.