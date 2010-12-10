Мін'юст продумав, що робити з мігрантами

Уряд представить на розгляд Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА пропозиції щодо змісту Концепції державної міграційної політики і рекомендуватиме затвердити її президентським указом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ зазначає, що 8 грудня на засіданні уряду було підтримано Концепцію державної міграційної політики України. За його словами, положення цієї концепції служитимуть певною «дорожньою картою» для державних органів, зокрема, при розробці та ухваленні законів та інших нормативно-правових актів.

Він наголосив, що затвердження концепції дозволить узгодити діяльність державних органів відповідно до концептуального документа.

У повідомленні зазначається, що концепція має передбачити запровадження на законодавчому рівні механізму додаткового і тимчасового захисту іноземців та осіб без громадянства.

Також запропоновано передбачити визначення квот імміграції, обгрунтованих з урахуванням поточної і перспективної демографічної ситуації та ситуації, що склалася на ринку праці.

Концепцією також мають бути передбачені кроки, спрямовані на боротьбу з проявами расизму і ксенофобії, протидії торгівлі людьми та забезпечення захисту громадян України за кордоном, а також іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України та стали жертвами торгівлі людьми.

Проект концепції містить також завдання щодо створення сприятливих умов для повернення в Україну її громадян, що постійно проживають на території інших держав, та зменшення в країні еміграційних потоків.