Екс-директор Сумського облархіву позивається до губернатора

Звільнений з посади директора Державного архіву Сумської області відомий дослідник Голодомору Геннадій ІВАНУЩЕНКО подав до суду позов для оскарження відповідного розпорядження голови Сумської облдержадміністрації Юрія ЧМИРЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це історик повідомив на прес-конференції в Сумах.

Зокрема, Г.ІВАНУЩЕНКО вважає, що реальною причиною звільнення сталі його дослідження на теми повстанського руху, Голодомору 1932-1933 років, політичних репресій.

«Зараз у влади своє бачення нашого минулого. Через це десятки кваліфікованих фахівців були вимушені піти з роботи за власним бажанням. Ще у липні мене викликали у облдержадміністрацію, сказали, що претензій до моєї роботи немає, але у керівництва інше бачення з приводу кадрових призначень. Я не захотів йти за власним бажанням», - розповів історик.

За його словами, офіційне формулювання звільнення - «систематичне невиконання службових обов`язків (відмова приймати на зберігання документи від обласного управління юстиції)».

«Ми були готові прийняти ці документи з 1 січня, незважаючи на брак фінансування і штатних одиниць, про що повідомляли облдержадміністрацію», - сказав Г.ІВАНУЩЕНКО.

Як повідомлялося, звільнення директора Державного архіву Сумської області відбулося 2 грудня після перевірки в архіві.

Тим часом, у Центрі досліджень визвольного руху упевнені, що звільнення історика Г.ІВАНУЩЕНКА є «проявом втручання політичної сили в академічну дискусію навколо комплексу питань, що стосуються політичних репресій, Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні, визвольного руху».