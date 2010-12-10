Warner Bros. оголосить тендер на випуск сувенірів з символікою Євро-2012

Ближчим часом американська компанія Warner Bros. визначить виробників, які матимуть право на випуск сувенірних товарів з символікою чемпіонату Європи з футболу 2012 року, пише COMMENTS.UA.

«Warner Bros. отримала від УЄФА виняткові права на виготовлення продукції з символікою чемпіонату. Компанія ще розробляє ліцензійну програму, але вона вже знаходиться на фінальній стадії. Найближчим часом Warner Bros. укладе відповідні контракти з локальними або національними виробниками сувенірної продукції», - повідомив видання директор організаційного комітету Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

За його словами, місцеві фірми вже виявили цікавість до конкурсу. «Їх відбір відбуватиметься на тендерних умовах. Компанії повинні мати свою широку мережу збуту, щоб переконати Warner Bros. у здатності максимально ефективно реалізувати сувенірну продукцію в Україні», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

COMMENTS.UA нагадав, що Warner Bros. двічі (Євро-2004 і Євро-2008) була творцем талісманів і займалася ліцензійними угодами для УЄФА. Розроблені нею кудлаті близнята-талісмани до попереднього чемпіонату в Австрії - Швейцарії стали найбільш комерційно успішними за всю тридцятирічну історію існування практики створення національних талісманів до європейських чемпіонатів з футболу.