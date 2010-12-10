В азаровському проекті держбюджету - дірка майже в 40 мільярдів

У проекті Державного бюджету на 2011 рік закладений граничний дефіцит на рівні 38,843 млрд. грн.

Текст проекту документа опублікований на офіційному сайті Міністерства фінансів.

Зокрема, граничний розмір дефіциту загального фонду Держбюджету запланований на рівні 36,844 млрд. грн. і граничний розмір дефіциту спеціального фонду - на рівні 1,999 млрд. грн.

Доходи Держбюджету-2011 визначені у розмірі 281,465 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду Держбюджету – 238,581 млрд. грн. і доходи спеціального фонду – 42,884 млрд. грн.

Витрати Держбюджету-2011 пропонується затвердити на рівні 321,949 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду – 279,127 млрд. грн. і витрати спеціального фонду – 42,822 млрд. грн.

Також проектом документа пропонується затвердити на 2011 рік повернення кредитів до Державного бюджету у розмірі 9,185 млрд. грн., зокрема повернення кредитів до загального фонду – 4,497 млрд. грн. і повернення кредитів до спеціального фонду – 4,688 млрд. грн., а також надання кредитів з Держбюджету на суму 7,544 млрд. грн., зокрема надання кредитів із загального фонду – 796,1 млн. грн. і надання кредитів із спеціального фонду – 6,748 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні 8 грудня схвалив проект Державного бюджету на 2011 рік.

Проект Державного бюджету України на 2011 розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,253 трлн. грн., зростання ВВП – 4,5%, рівень інфляції – 8,9%, індекс цін виробників промпродукції – 11,3%, фонд оплати праці – 398 млрд. грн., курс національної валюти – 7,95 грн./дол., дефіцит бюджету – 3,08% ВВП.