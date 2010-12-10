Через рік прожитковий мінімум зросте на 59 грн.

Наступного року прожитковий мінімум буде підвищений на 59 грн. – з 894 грн. до 953 грн.

Це передбачено проектом державного бюджету на 2011 рік, текст якого розміщений на офіційному сайті Міністерства фінансів.

Документом передбачається, що наступного року прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць встановлюється у таких розмірах: з 1 січня - 894 грн., з 1 квітня – 911 грн., з 1 жовтня - 934 грн., з 1 грудня - 953 грн.

Для основних соціальних і демографічних груп населення встановлюються такі розміри прожиткового мінімуму:

для дітей до 6 років: з 1 січня - 816 грн., з 1 квітня - 832 грн., з 1 жовтня - 853 грн., з 1 грудня - 870 грн.;

для дітей від 6 до 18 років: з 1 січня - 977 грн., з 1 квітня – 997 грн., з 1 жовтня - 1022 грн., з 1 грудня - 1042 грн.;

для працездатних: з 1 січня - 941 грн., з 1 квітня - 960 грн., з 1 жовтня - 985 грн., з 1 грудня - 1004 грн.;

для тих, що втратили працездатність: з 1 січня - 750 грн., з 1 квітня – 764 грн., з 1 жовтня - 784 грн., з 1 грудня - 800 грн.

Рівень мінімальної заробітної плати в проекті держбюджету на 2011 рік встановлений у таких розмірах:

у помісячному розмірі: з 1 січня - 941 грн., з 1 квітня - 960 грн., з 1 жовтня - 985 грн., з 1 грудня - 1004 грн.;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 5,66 грн., з 1 квітня - 5,77 грн., з 1 жовтня - 5,92 грн., з 1 грудня - 6,04 грн.