У Києві вибрали Міс Україна-Всесвіт (фото)

У Мистецькому арсеналі в Києві відбувся фінал конкурсу краси Міс Україна-Всесвіт-2011.

15 фіналісток змагалися за титул і право представити нашу країну на престижному міжнародному конкурсі Міс Всесвіт-2011.

Виграла 22-річна Олеся Стефанко з Одеси. Звання Першої віце-міс дісталося 18-річній Анастасії Бурак з Житомира. Другою віце-міс була названа 20-річна мешканка Івано-Франківська Ірина Самуляк. Звання Третьої віце-міс одержала 20-річна Кристина Крижановська з Києва.

До складу суддів увійшли британська співачка Sonique, перша ракетка світу Кароліна Возняцкі і офіційний фотограф Міс Всесвіт, Міс США і компанії Rolex Фаділь Бердіша. Крім того, серед членів жюрі були російський-австралійський боксер і колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Костянтин Дзю, Оксана Ніколаєнко (сестра Олександри Ніколаєнко, яка не змогла бути присутньою на конкурсі) і господиня бутік-готелю Riviera Єлизавета Юрушева.

Головою жюрі мав стати "загадковий зоряний гість" - американський актор Біллі Зейн, проте він не зміг прилетіти до Києва.

Цього року організатором конкурсу виступила меценатська організація TOP Ukraine, засновником якої є український бізнесмен Олександр Оніщенко.

Кореспондент.net