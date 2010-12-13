Губернатор поклав відповідальність за дороги на сільради
"Пересуватися можна лише в гумовому взутті"
У Житомирській області всі сільські дороги загальною протяжністю 6,8 тис. кілометрів перебувають у незадовільному стані.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі голови Житомирської облдержадміністрації з посиланням на губернатора області Сергія РИЖУКА.
За його словами, дороги залишаються вічною сільською проблемою в регіоні.
"Пригадую, колись була програма "Сільська вулиця", за якою будувалося багато доріг", - нагадав С.РИЖУК.
При цьому він відзначив, що більшість голів сільрад не займаються цим питанням. "Сьогодні більшість сільських голів про це і не згадують", - сказав він. "Чи то їх задовольняє це бездоріжжя, де пересуватися можна лише в гумовому взутті", - сказав голова Житомирської ОДА.
С.РИЖУК також повідомив, що в регіоні не в усіх районах дороги, інженерні споруди передано на баланси сільрад, і розпорядився ліквідувати це упущення.
"Це питання, перш за все, має хвилювати голів сільрад", - наголосив губернатор.