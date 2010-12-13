Губернатор поклав відповідальність за дороги на сільради

У Житомирській області всі сільські дороги загальною протяжністю 6,8 тис. кілометрів перебувають у незадовільному стані.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі голови Житомирської облдержадміністрації з посиланням на губернатора області Сергія РИЖУКА.

За його словами, дороги залишаються вічною сільською проблемою в регіоні.

"Пригадую, колись була програма "Сільська вулиця", за якою будувалося багато доріг", - нагадав С.РИЖУК.

При цьому він відзначив, що більшість голів сільрад не займаються цим питанням. "Сьогодні більшість сільських голів про це і не згадують", - сказав він. "Чи то їх задовольняє це бездоріжжя, де пересуватися можна лише в гумовому взутті", - сказав голова Житомирської ОДА.

С.РИЖУК також повідомив, що в регіоні не в усіх районах дороги, інженерні споруди передано на баланси сільрад, і розпорядився ліквідувати це упущення.

"Це питання, перш за все, має хвилювати голів сільрад", - наголосив губернатор.