Алко-попс вилучають із продажу у США - споживачі непритомніють

Енергетичні напої які містять алкоголь і кофеїн, відомі як алко-попс, вилучаються з продажу в США, повідомляє Бі-бі-сі.

Причиною заборони так званих слабкоалкогольних коктейлів, популярних у молоді, Управління санітарного нагляду називає збільшення кількості випадків знепритомнення після вживання напою.

Наголошується, що в такому коктейлі міститься, і кофеїну, як у великій чашці кави.