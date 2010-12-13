Алко-попс вилучають із продажу у США - споживачі непритомніють
09:13, 13 грудня 2010Суспільство
2437 0
У два рази більше алкоголю, ніж в пиві
Енергетичні напої які містять алкоголь і кофеїн, відомі як алко-попс, вилучаються з продажу в США, повідомляє Бі-бі-сі.
Причиною заборони так званих слабкоалкогольних коктейлів, популярних у молоді, Управління санітарного нагляду називає збільшення кількості випадків знепритомнення після вживання напою.
Наголошується, що в такому коктейлі міститься, і кофеїну, як у великій чашці кави.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter