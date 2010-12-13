На дороги Кабмін збирається потратити 13 мільярдів

Кабінет міністрів пропонує направити з Державного бюджету України 2011 р. на Державну програму розвитку автомобільних доріг загального користування 12 млрд. 936,8 млн. грн.

Про це йдеться в проекті закону №7000 «Про Державний бюджет України на 2011 рік», внесеному на розгляд парламенту 10 грудня ц.р. і розміщеному на сайті Верховної Ради.

Як нагадується в документі, на 2010 р. за цією програмою заплановано використати 8 млрд. 309 млн. грн., у 2009 р. використано 11 млрд. 759 млн. грн.

При цьому, згідно з проектом, на розвиток мережі й утримання автомобільних доріг загального користування та доріг, задіяних у підготовці й проведенні в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, заплановано направити з держбюджету 2011 р. 4 млрд. 347 млн. грн. проти 3 млрд. 084 млн. грн. у 2010 р. (4 млрд. 034 млн. грн. в 2009 р. - близько 50% річного плану. Крім того, на виконання зазначеної програми було здійснено випуск векселів на суму 1 млрд. 489 млн. грн.).

Обсяги витрат за бюджетною програмою "Розвиток мережі й утримання автомобільних доріг загального користування і доріг, задіяних у підготовці й проведенні в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу" формуються за рахунок надходжень до спеціального фонду державного бюджету коштів від акцизного збору з вироблених в Україні і ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізного мита з нафтопродуктів, транспортних засобів і шин до них, плати за проїзд по автомобільних дорогах транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Згідно з проектом, на 2011 р. на погашення зобов`язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування, планується направити 6 млрд. 611 млн. грн. проти 3 млрд. 246,5 млн. грн. у ц.р. (6 млрд. 260 млн. грн. у 2009 р.).

На розвиток автомагістралей і реформу дорожнього сектора буде направлено 1 млрд. 979 млн. грн. - на рівні цього року.

Нагадаємо, Державна програма розвитку автомобільних доріг загального користування розрахована на 2007-2011 рр.