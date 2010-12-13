У «Лото-Забава» виграли джек-пот у 8 мільйонів

У неділю, 12 грудня, під час розиграшу чергового тиражу в «Лото-Забава» учасники гри виграли призи на загальну суму 13 млн. 736 тис. грн.

Зокрема, як зазначається у переданому УНІАН повідомленні лотерейного оператора «М.С.Л.», виграно джек-пот у розмірі 8 млн. грн., виграно ще 1 млн. грн. грн. (розділили між собою 4 гравці), ще четверо одержать по 100 тис. грн., один гравець – 200 тис. грн., ще семеро – майже по 60 тис. грн., у додатковому акційному розиграші виграно приз 25 тис. грн.

Як наголошується в повідомленні, «гра відбулася 12-го числа 12-го місяця і видалася фантастично вдалою для гравців, по-справжньому передноворічною, феєрично святковою». Також, звертають увагу автори повідомлення, цього дня з`явився 81-й мільйонер в історії лотереї, вже 18-й мільйонер цього року. «Головний переможець, що купив щасливий квиток в Одеській області, став не просто мільйонером, а мультимільйонером, вигравши суму, еквівалентну більш як мільйону американських доларів», - зазначають організатори лотереї.

У 2010 році це вже 4-й мультимільйонер «Лото-Забава», і вже другий раз поспіль виграють джек-пот у розмірі 8 млн. грн., додали вони.

Тим часом у повідомленні нагадується, що 2010 рік для лотереї особливий - з кінця січня гра йде за новими правилами, які дозволяють гравцям вигравати великі суми набагато частіше, а 1 млн. грн. виграють так часто, як ніколи раніше. Саме тому 2010-й став рекордним за числом нових мільйонерів «Лото-Забава».

***«Лото-Забава» - єдина державна лотерея бінго в Україні. Історія цієї лотереї налічує більше 11-ти років. Перші переможці-мільйонери з`явилися на початку 2000 року.