Троє дітей отруїлися бабусиними ліками

У селі Кам’яногірка Жмеринського району Вінницької області госпіталізовано троє дітей 1998, 2005 і 2008 років народження, які отруїлися лікарським препаратом «Азалептин».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Вінницькій області, діти були госпіталізовані 12 грудня близько 17:35 до приймального відділення Жмеринської районної лікарні.

При з’ясування обставин інциденту було встановлено, що діти проживали разом із батьками й бабусею, якій лікар прописав пігулки «Азалептин» (ці ліки вживаються при розладах центральної нервової системи і можуть викликати сонливість, запаморочення й нудоту).

На момент нещасного випадку усі троє дітей були хворі на грип. І коли мати поралася на кухні, старший із них, віком 12 років, вирішив полікувати своїх молодших братика (5 років) і сестричку (2 роки), давши їм по одній пігулці «Азалептину», сам також з’їв одну капсулу.

Увійшовши до кімнати, мати побачила, що молодші діти вже майже заснули, а старшого – нудить. Розпитавши старшого сина про те, що сталося, і зрозумівши усю небезпеку, жінка одразу викликала швидку допомогу.

На даний час потерпілі перебувають у реанімаційному відділенні Жмеринської райлікарні. Стан дітей – задовільний.