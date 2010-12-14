У Києві горіла податкова
12:51, 14 грудня 2010Суспільство
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У Шевченківському районі
У Києві горіла будівля Податкової міліції Шевченківського району.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, займання сталося сьогодні близько 11-ї години ранку.
За попередніми даними, вогонь спалахнув на другому поверсі будівлі в одному з кабінетів.
Постраждалих немає. Людей з приміщення не виводили.
Причини пожежі та завдані збитки зараз встановлюються. На місці пригоди працювали пожежні підрозділи МНС.
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