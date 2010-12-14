Завтра в Україні - до 10° морозу

Завтра, 15 грудня, в Україні істотних опадів не очікується, вдень до 10° морозу.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, у південній, східній частині та на Дніпропетровщині хмарно з проясненнями; невеликий сніг, в Криму місцями з дощем, вночі на сході помірний сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у східних областях, Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу; в Криму вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 1-6° тепла.

На решті території мінлива хмарність, без істотних опадів, лише на Прикарпатті, а вдень і на Вінниччині невеликий сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14° морозу, вдень 5-10° морозу. На дорогах країни ожеледиця.

У Києві та Київській області завтра без істотних опадів. Температура вночі по області 9-14°, вдень 5-10° морозу, у Києві вночі 11-13°, вдень 6-8° морозу.