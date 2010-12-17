Губернатор: перебуваю під враженням зустрічі з Президентом

У Луганській обласній державній адміністрації скоротять не менш як 30% чиновників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час зустрічі з журналістами повідомив голова Луганської облдержадміністрації Володимир ПРИСТЮК.

«Я поки що не знаю, як відбуватиметься процедура скорочення. Я ще перебуваю під враженням від Ради регіонів, від зустрічі з Президентом, яка відбулася у понеділок. Але лінія роботи абсолютно правильна. Я пропрацював губернатором місяць, і лише з Києва прийшло 2367 документів. Таку кількість документів неможливо прочитати, але їх необхідно або читати, або викидати. Виходить, що міністерств множина, вони самі створюють собі форму і, природно, працюють з великим обсягом документації, яка у результаті виявляється на столах луганських чиновників», - сказав губернатор.

Він вважає за правильне скорочення кількості міністерств.

«Але питання скорочення полягає не лише в цифрах, скорочувати потрібно грамотно, для того, щоб структура влади продовжувала працювати», - заявив В.ПРИСТЮК.

«Буде багато консультацій з керівниками сусідніх областей, Харківською, Донецькою, Запорізькою, Дніпропетровською. Має бути структура, яка з одного боку зрозуміла по вертикалі від Кабміну, а з іншого боку - зрозуміла для регіонального розвитку. Ось тут якраз у мене є шанс спробувати зробити структурні підрозділи, які змінять свій статус і форму, і по-іншому працюватимуть на території», - сказав губернатор Луганської області.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади.

Замість 112 органів центральної виконавчої влади створено 63. З них 16 міністерств, 28 служб, 12 агентств і 7 інспекцій. Кількість членів Кабінету міністрів Президент скоротив з 26 до 17 осіб.

13 грудня на засіданні Ради регіонів Президент заявив, що найближчим часом почнеться другий етап адміністративної реформи, який полягатиме в оптимізації системи місцевих органів влади.

Звертаючись до присутніх, зокрема, керівників місцевих органів влади, Президент «по-доброму» попросив їх скоротити бюрократичні апарати цих органів влади.