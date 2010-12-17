Внєшекономбанк готовий інвестувати в підготовку до Євро-2012

«Внєшекономбанк» (Росія) і його дочірня структура ПАТ «Промінвестбанк» готові інвестувати кошти в підготовку інфраструктури Харкова до проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова «Внєшекономбанку» (Росія), голова наглядової ради ПАТ «Промінвестбанк» Володимир ДМИТРІЄВ під час підписання угоди про співпрацю між Харківською облдержадміністрацією і ПАТ «Промінвестбанк».

«Ми розуміємо, що ви як одна зі столиць європейського чемпіонату серйозним чином зацікавлені, щоб багато зробити за той невеликий час, що залишився, у сфері інфраструктури. У цьому сенсі ми, звичайно, готові – і «Внєшекономбанк», і «Промінвестбанк» – надати максимальне сприяння», – сказав В.ДМИТРІЄВ.

Він також відзначив, що «Внєшекономбанк» і ПАТ «Промінвестбанк» зацікавлені в співпраці в галузі будівництва і сільського господарства.

Довідка УНІАН. "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" («Промінвестбанк») створений в 1992 році, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 жовтня 2010 року активи банку становили 28,914 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 27,147 млрд. грн., зобов`язання – 24,059 млрд. грн., статутний капітал – 5,299 млрд. грн., власний капітал – 4,855 млрд. грн.

У січні-вересні 2010 року "Промінвестбанк" одержав збиток у розмірі 593,099 млн. грн.

Державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Внєшекономбанк)» (Російська Федерація) володіє 93,84% "Промінвестбанку”.