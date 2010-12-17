У трьох містах України повії проведуть флеш-моби

Сьогодні у Києві, Кіровограді та Вінниці працівниці секс-індустрії проведуть флеш-моби, присвячені Міжнародному дню проти насильства стосовно секс-працівників.

Про це глава правління Всеукраїнської Ліги "Легалайф" Ірина МІШИНА повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За її словами, жінки пройдуть вулицями міст із червоними парасольками, "які стали традиційним символом захисту секс-робітниць".

У свою чергу, присутній на прес-конференції юрист Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні Павло СКАЛА поінформував, що у жовтні цього року державні органи вперше юридично визнали існування секс-бізнесу в Україні, закріпивши в наказі "Про затвердження стандартів надання соціальних послуг представникам групи ризику" поняття "особи секс-бізнесу". За його словами, цей наказ узгоджено трьома міністерствами і зареєстровано Міністерством юстиції України.

Разом із тим І.МІШИНА наголосила, що це визнання жодним чином не вплинуло на зменшення кількості випадків насилля стосовно секс-працівників. "Крім насильства з боку міліції, ми піддаємося насильству в держструктурах - нас ображають, принижують, ганяють з кабінета у кабінет", - заявила вона.

У свою чергу, заступник глави правління Всеукраїнської Ліги "Легалайф" Олена ЦУКЕРМАН, посилаючись на висновки міжнародних організацій, зазначила, що вилучення з національного законодавства адміністративного покарання "за заняття проституцією" сприятиме зменшенню кількості випадків насильства стосовно секс-працівників і, у першу чергу, з боку співробітників міліції.