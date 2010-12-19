Загрози для європейської валюти немає?

Іспанія подолає європейську боргову кризу без сторонньої допомоги, а загрози існуванню єдиної валюти немає.

Про це заявив в інтерв`ю Reuters голова Міжнародного валютного фонду Домінік Стросс- Кан.

Президент МВФ сказав, що лідерам Євросоюзу потрібно діяти рішучіше, аби запобігти поширенню боргової кризи єврозоною. Однак Д. Стросс-Кан висловив упевненість у тому, що єдина валюта переживе кризу й, врешті-решт, європейські інституції стануть стійкішими.

"Я бачу багато причин, через які в Єврозони можуть бути проблеми з економічним зростанням, безробіттям і соціальним сектором, але це не виходить, що я бачу в цьому якусь загрозу для єдиної валюти".

Як передає РБК, він висловився в позитивному ключі про майбутнє Ірландії, висловивши впевненість у тому, що програми допомоги від МВФ і Євросоюзу країні буде досить, аби знайти зворотню дорогу до економічної стабільності.

ICTV