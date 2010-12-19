В аеропорту «Бориспіль» затримується приліт 20 міжнародних рейсів
14:33, 19 грудня 2010Суспільство
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Скасували один
У міжнародному аеропорту "Бориспіль" станом на 14.00 скасовано один рейс і затримується приліт 20 міжнародних рейсів.
Про це повідомляється на офіційному сайті аеропорту.
Зокрема, скасовано рейс із Франкфурту, який очікувався о 13.10.
На даний момент затримуються рейси з Батумі, Тбілісі, Амстердама, Праги, Риму, Москви, Хургади, Шарм-ель-Шейха, Санкт-Петербурга й Парижа.
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