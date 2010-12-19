Ахметов: в країну, де немає чесних судів, інвестор не прийде

Народний депутат України від Партії регіонів, бізнесмен Ринат АХМЕТОВ вважає, що в країну, де немає чесних судів, інвестор не прийде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку на зустрічі з журналістами на стадіоні «Донбас Арена».

Р.АХМЕТОВ підкреслив, що завжди виступав за демократичні цінності в державі, у тому числі й за верховенство права. Він зазначив, що бізнес направляє інвестиції в ту країну, де існують чесні і незалежні суди та дотримуються закони.

«Я завжди за демократичні цінності, за верховенство права. Якщо в країні немає чесних судів, то інвестор не прийде сюди з інвестиціями. Якщо інвестор не прийде сюди з інвестиціями, то ми це все втратимо і на рівні, і на якості життя», - сказав Р.АХМЕТОВ і додав: «Це дуже важлива складова і не підлягає обговоренню».