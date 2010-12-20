У «Борисполі» поки скасовано два авіарейси

У аеропорту «Бориспіль» поки скасовано рейси лише до Відня і Лондона, повідомляється на сайті аеропорту.

Нагадаємо, сильні снігопади частково паралізували транспортну систему Європи.

Зокрема, за даними аеропорту, скасовано вранішні рейси до/з Відня "МАУ" і "Австрійських авіаліній". Крім того, скасовано обідній рейс з Лондона до Києва «Британських авіаліній».

Рейс до Франкфурта поки відкладається до 10.10 (за розкладом – 8.20).

За повідомленнями західних ЗМІ, через потужні снігопади є труднощі у роботі німецьких, бельгійських, британських аеропортів.