У «Борисполі» поки скасовано два авіарейси
09:56, 20 грудня 2010Суспільство
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Снігопади частково паралізували Європу
У аеропорту «Бориспіль» поки скасовано рейси лише до Відня і Лондона, повідомляється на сайті аеропорту.
Нагадаємо, сильні снігопади частково паралізували транспортну систему Європи.
Зокрема, за даними аеропорту, скасовано вранішні рейси до/з Відня "МАУ" і "Австрійських авіаліній". Крім того, скасовано обідній рейс з Лондона до Києва «Британських авіаліній».
Рейс до Франкфурта поки відкладається до 10.10 (за розкладом – 8.20).
За повідомленнями західних ЗМІ, через потужні снігопади є труднощі у роботі німецьких, бельгійських, британських аеропортів.
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