У київському метро чоловік зомлів і впав на колію

Затримка у русі потягів метро сьогодні вранці у Києві сталася через падіння на колію чоловіка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комунального підприємства “Київський метрополітен”, сьогодні на Святошинсько-Броварській лінії метрополітену з 9.46 до 9.52 було призупинено рух потягів.

На станції «Політехнічний інститут» внаслідок погіршення самопочуття пасажир впав на колію. Напругу з контактної рейки було знято, завдяки оперативним діям персоналу метрополітену, пасажира в стислі терміни підняли на платформу.

Лікарі «швидкої допомоги», що прибули на місце події, оглянули чоловіка, від госпіталізації він відмовився.