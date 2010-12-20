Ахметов купує Укртелеком?

Заявку на участь у приватизаційному конкурсі з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком» подала одна компанія. Про це УНІАН повідомило джерело, наближене до уряду.

За інформацією джерела, дана "компанія є резидентом України". (Раніше на придбання претендували українська група СКМ і російська АФК "Система").

Фонд державного майна на даний момент не надає офіційної інформації про кількість поданих заявок.

Нагадаємо, 20 грудня 2010 р. - останній день подачі заявок на участь у конкурсі з продажу контрольного держпакета ВАТ «Укртелеком». Раніше, як повідомляв ФДМ, заявки на ознайомлення з конкурсною документацією по «Укртелекому» подало 6 компаній.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України 13 жовтня оголосив конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Стартова ціна пакета держакцій "Укртелекому" становить 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурс відбудеться 28 грудня 2010 року.

Експерти називали українську групу СКМ і російську АФК "Система" найбільш вірогідними претендентами на придбання держпакета акцій «Укртелекому».

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Число абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернет, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) й ін.

У 2009 році дохід компанії становив 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.