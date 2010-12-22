В Каліфорнії введено надзвичайний стан

Губернатор Каліфорнії Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР запровадив надзвичайний стан на території шести округів штату.

Там найскладніша ситуація через те, що не припиняються вже шостий день зливи, які викликали на півдні Каліфорнії підтоплення будинків, зсуви, стали причиною закриття автодоріг і знеструмлення житлових районів, передає ІТАР-ТАРС.

Метеорологічна служба США прогнозує надалі тропічні зливи, грози, бурі і навіть локальні торнадо.

У каньйоні Сільверадо поблизу лісопарку Клівленд триває евакуація 30 мешканців будинків, яким загрожують зсуви і підтоплення. В аналогічній ситуації опинилися жителі 232 будинків селищ Ла-Канада-Флінтрідж і Ла-Кресента, які розташовані на схилі гір на півночі міста Лос-Анджелес.

Крім Каліфорнії, дощі заливають і Юту. Влада цього штату також готова запровадити надзвичайний стан.